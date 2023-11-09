Körfez Gençlerbirliği U14 Futbol Takımı Namağlup Yoluna Devam Ediyor

Körfez Gençlerbirliği U14 Futbol Takımı, ligdeki sekizinci maçında Tütünçiftlikspor'u 9-2 yenerek namağlup serisini sürdürdü. Takım, 55 gol atarken kendi kalesine sadece 2 gol gördü.

U14 Futbol Takımı ligde namağlup yoluna devam eden Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü 55 gol atarken, kendi kalesine sadece 2 gol gördü.

U14 Futbol Takımı ligi E grubu sekizinci maçında Körfez Gençlerbirliği Esentepe Stadı'nda Tütünçiftlikspor'u ağırladı. Rakibini 9-2 yenerek 24 puana ulaşan Körfez Gençlerbirliği namağlup serisini sürdürdü. 55 gol atarken, kendi kalesinde ise sadece bu maçta yediği 2 golü gören gençler performanslarıyla alkış topladı. - KOCAELİ