Üye Girişi
Haberler

Körfez Gençlerbirliği Sporcusu Leylanur Yıldırım Dünya 5'incisi Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hırvatistan'da düzenlenen Karate 1 Youth League Karate 1 Dünya Gençlik Ligi Şampiyonası'na katılan Körfez Gençlerbirliği sporcularından Leylanur Yıldırım dünya 5'incisi oldu.

Hırvatistan'da düzenlenen Karate 1 Youth League Karate 1 Dünya Gençlik Ligi Şampiyonası'na katılan Körfez Gençlerbirliği sporcularından Leylanur Yıldırım dünya 5'incisi oldu.

Hırvatistan'da 27-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Karate 1 Youth League Karate 1 Dünya Gençlik Ligi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün genç karatecileri dünya gençler sıralamasında önemli yer edindi. Körfez Gençlerbirliği sporcularından Leylanur Yıldırım U14 - 42 kiloda yarı finale kadar çıkarken üçüncülük maçında son saniyede aldığı kontak cezası nedeniyle dünya 5'incisi olarak Dünya Gençler Ligi derecelendirmesine girdi. Kariyerinin ilk büyük uluslararası organizasyonunda yarı finale kadar yükselme başarısı gösteren Leylanur Yıldırım Gençlik Olimpiyatları'na kota veren turnuvada elde ettiği derece ile dünya sıralamasında yer almış oldu. Diğer taraftan U14-52 Kg'da mücadele den bir başka Körfezli sporcu Esmanur Hümeyra Eraslan'da önemli maçlara çıktı. Eraslan, uluslararası tecrübe edinerek dünya sıralama listelerinde yer aldı. Dört gün süren müsabakalara 74 ülkeden 3 bin 721 sporcu katılırken, Türkiye 43 kız, 48 erkek toplamda 91 sporcu ile yarışmaya katıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği Hırvatistan Gençlik Körfez Dünya Spor Güncel Haberler

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

 Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

 Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Bakmadan Geçme

2-3 Temmuz hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Dedemin Fişi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dedemin Fişi filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! Çember: Gün Doğmadan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çember: Gün Doğmadan filmi ne zaman, nerede çekildi? Black Panther filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Black Panther filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölümcül Oyun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümcül Oyun filmi ne zaman, nerede çekildi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! Siesta nedir, neden yapılır? Siesta hangi ülkeye ait? Siesta günün hangi saatlerinde, nasıl yapılır? Çılgın Ortak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çılgın Ortak filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş maçı hangi tarihte oynanacak? Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman? Fenerbahçe Lugano maçı nerede oynanacak? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi!
Ev sahibi, emlakçının fahiş kira teklifini ifşa etti: Vicdanınızı rahatsız etmiyor mu?

Ev sahibi, emlakçının fahiş kira teklifini ifşa etti: Vicdanınızı rahatsız etmiyor mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title