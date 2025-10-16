Haberler

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, Bulgaristan'da Başarıya İmza Attı

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, Bulgaristan'da Başarıya İmza Attı
Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, Bulgaristan'daki Uluslararası Karate Turnuvası'nda Yadigar Egin altın, Öykü Ece Bozukluhan ise bronz madalya kazandı. Sporcular, uluslararası düzeydeki mücadelelerinde gösterdikleri performansla dikkat çekti.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Karate Turnuvası'nda Yadigar Egin altın, Öykü Ece Bozukluhan bronz madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

Bulgaristan'ın Plevne şehrinde 11 Ekim'de düzenlenen Uluslararası Karate Turnuvası 'Plevne Kupası'nda Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları, önemli başarılara imza attı. Turnuvada tatamiye çıkan milli karateciler Yadigar Egin ve Öykü Ece Bozukluhan, gençler açık sıklet kategorisinde üstün performans sergileyerek madalya kazandı. Yadigar Egin, ilk maçını 6-0, ikinci maçını 3-2 ve final maçını 6-0'lık skorlarla kazanarak altın madalyanın sahibi olurken, Öykü Ece Bozukluhan bronz madalya almayı başardı.Bulgaristan Karate Federasyonu Başkanı Rousalin Rousalinov'un özel davetiyle turnuvaya katılan sporcular, uluslararası düzeyde birçok yabancı rakiple mücadele etti ve performanslarıyla göz doldurdu.

"Aldıkları madalya ve başarılı sonuçlarla uluslararası müsabakalara hazır olduklarını gösterdiler"

Körfez Gençlerbirliği SK yetkilileri, 24-26 Ekim'de gerçekleştirilecek Ümit ve Genç U21 Türkiye Karate Şampiyonası ile Avrupa seçmeleri öncesinde sporcuların uluslararası turnuvada madalya kazanmasının önemine değinerek, "Sporcularımız Bulgaristan'da çok iyi bir sınav verdi. Aldıkları madalyalar ve elde ettikleri başarılı sonuçlarla uluslararası müsabakalara hazır olduklarını gösterdiler. Ülkemizi ve Körfez'imizi başarıyla temsil eden sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
