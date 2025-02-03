Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor: Bölge 5.1 ile sallandı

Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin

Törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak 'Ön seçim' çıkışı

Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'i zora sokacak "Ön seçim" çıkışı
Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 arttı, yıllık yüzde 42,12 oldu

Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu

Körfez Gençlerbirliği SK Yıldız Kız Voleybol Takımı İkinci Galibiyetini Aldı

Körfez Gençlerbirliği SK Yıldız Kız Voleybol Takımı İkinci Galibiyetini Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Körfez Gençlerbirliği SK Yıldız Kız Voleybol Takımı, Kocaeli Yıldız Kızlar Voleybol Ligi'nde Panterler Spor Kulübü'nü 3-0 yenerek ikinci galibiyetini elde etti. Maçta setler 25-10, 26-24 ve 25-13 sonuçlandı.

Körfez Gençlerbirliği SK Yıldız Kız Voleybol Takımı, Panterler Spor Kulübü takımını 3-0 yenerek ikinci galibiyetini aldı.

Kocaeli Yıldız Kızlar Voleybol Ligi maçları devam ediyor. Pazar günü Derince Spor Salonu'nda oynanan maçta, Körfez Gençlerbirliği SK Yıldız Kız Voleybol Takımı, Panterler Spor Kulübü takımını 3-0 yenerek ikinci galibiyetini aldı. Körfez ekibi, 25-10, 26-24 ve 25-13 biten setlerle sahadan galibiyetle ayrıldı. Her iki ekibinde centilmence mücadele ettiği karşılaşmada sahaya dostluk hakimdi. Başantrenör Yağmur Ayvaz ve antrenör Aleyna Dilekmen nezaretinde Asya Akbayrak, Berna Çanakçı, Ecem Türk, Ecrin İrem Kahveci, Elif Taşdemir, Gökçe Bilge Yılman, Larisa Özdemir, Semiha Kayır, Sümeyye Biricik, Zeynep Kahraman ve Zeynep Su Bozkurt'tan oluşan Körfez Gençlerbirliği SK Yıldız Kız Voleybol takımı, yarı finale çıkmak için mücadele ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den hayranlarını üzen hamle
img

Yanı başımızdaki 400 depremin ardından yanardağ alarmı verildi
img

Altın fiyatlarında beklenmedik hareket! Yatırımcılar şaşkın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık'tan Turbo Turabi'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi

Bakanlık, Turbo Turabi'nin skandal videosu için harekete geçti
'Hakkımı yediler, haram olsun'

"Hakkımı yediler, haram olsun"
Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
En mutlu günlerinde gelinden damadı şoke eden hareket! Özür dilemek zorunda kaldı

En mutlu günlerinde gelinin hareketi damadı dumura uğrattı
Şarkıcı Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı

Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.