Körfez Gençlerbirliği SK, Alikahya'da 3 Puan Kazandı

Körfez Gençlerbirliği SK Futbol A Takımı, Alikahya deplasmanından 3 puan almayı başardı.

Süper Amatör Lig A Grubunda mücadele eden Körfez Gençlerbirliği SK Futbol A Takımı, Alikahya deplasmanından 3 puan almayı başardı. Körfez Gençlerbirliği 23. dakikada Yasin Yavan'ın attığı golle sahadan 3 puanı alan ekip oldu. Bu sezon genç ağırlıklı futbolculardan oluşan Körfez Gençlerbirliği ligin bitimine 4 hafta kala derin bir nefes aldı. Puanını 26'ya yükselterek düşme hattı ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. - KOCAELİ