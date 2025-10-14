Haberler

Körfez Gençlerbirliği'nden Koshados'a Farklı Galibiyet

Körfez Gençlerbirliği'nden Koshados'a Farklı Galibiyet
Güncelleme:
Körfez Gençlerbirliği, Kocaeli Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde Darıca ekibi Koshados'u 70-48 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maçta tüm oyuncuların katkı sağlaması dikkat çekti.

Körfez Gençlerbirliği Büyük Erkek Basketbol A Takımı final grubu yolunda önemli bir galibiyet daha aldı. Körfez GB, Darıca ekibi Koshados'u 70-48 yenerek yoluna devam ediyor.

13 Ekim Pazartesi akşamı İzmit Atatürk Spor Salonu'nda oynanan Kocaeli Büyük Erkekler Basketbol Ligi müsabakasında Körfez Gençlerbirliği etkili oyunuyla rakibi Koshados karşısında 70-48 sonuçla galip gelen taraf oldu. Körfez ekibi eksikleri sebebiyle maç kadrosunda 9 kişiyle maça çıktı. Ancak bu durum galibiyet almasına engel olmadı. Rahat bir tempoda geçen maçta Körfez Gençlerbirliği'nin bütün oyuncuları basket atarak sayı buldu. En çok sayı alan isim Kaan Naak olurken, Berker Uysal ve Batuhan Ozan Arslan da çift hanelere ulaştı.

Çeyrek skorları; 1. çeyrek: 11-9, 2. çeyrek: 17-17, 3. çeyrek: 23-14, 4. çeyrek: 19-8, sonuç: 70-48.

Maçın son çeyreğinde Umut Muzaffer Taşdemir'in pasında rakibinin eline Çarpan top yaklaşık 5 metre havalandıktan sonra basket oldu. Seyirciler sahalarda ender görülen bu basketi ayakta alkışladı. Bu sonuçla beşinci galibiyetini alan Körfez ekibi ligde sadece 2023-2024 sezonu şampiyonu, ilde son 2 sezondur Bölgesel Basketbol Ligi'nde temsil eden İzmit Akademi takımına diş geçiremedi. Geçen hafta oynanan müsabaka son çeyreğe kadar büyük çekişmeye sahne olsa da İzmit Akademi son çeyrekte arka arkaya attığı üçlüklerle maçı kazandı. İki takımın final grubunda potansiyel eşleşmesi heyecan uyandırdı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
