Körfez Gençlerbirliği Karate Takımı 14 Madalya ile Döndü

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Karate Takımı, Anadolu İller Arası Karate Ligi'nin üçüncü etabında 7 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Karate Takımı, Anadolu İller Arası Karate Ligi'nin üçüncü etabından 14 madalyayla döndü.

Ligin üçüncü etabı 20-21 Eylül tarihlerinde İstanbul Yakacık'ta bulunan İTO Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, turnuvaya minik, yıldız, ümit ve genç kategorilerinde 21 sporcu ile katıldı. İki gün süren heyecan dolu mücadeleler sonunda Körfezli sporcular, 7 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
