Körfez Gençlerbirliği Karate Şampiyonası'ndan 3 Madalya ile Döndü

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, Bursa'da düzenlenen karate şampiyonasından 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Kulüp, Elazığ'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası ve Avrupa seçmelerine de hazır olduklarını duyurdu.

Kulüp, Emir Buğra Gencan Ümit-Genç-U21 ve Büyükler İllerarası Karate Ligi Şampiyonası'na 5 sporcuyla katıldı. Organizasyonda Körfezli sporculardan Yadigar Egin, gençler kategorisi 59 kiloda ikincilik kürsüsüne çıkarak gümüş madalya kazandı. Ümitler kategorisinde mücadele eden Leylanur Yıldırım 47 kiloda, Esmanur Hümeyra Eraslan ise 61 kiloda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Sporcularımız, 24-26 Ekim tarihlerinde Elazığ'da yapılacak Türkiye Şampiyonası ve Avrupa seçmelerine hazır olduklarını bu sonuçlarla göstermişlerdir" ifadeleri kullanıldı. - KOCAELİ

