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Körfez Gençlerbirliği Güreş Takımı Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Körfez Gençlerbirliği Güreş Takımı Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü güreş takımı, Yıldızlar Türkiye ve Okullar Arası Türkiye Şampiyonaları için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenörler eşliğinde haftada 4 gün çalışarak teknik, taktik ve kondisyon olarak antrenman yapıyorlar.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü güreş takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü güreş sporcuları, Yıldızlar Türkiye ve Okullar Arası Türkiye Şampiyonaları için hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Yağlı güreş sezonunun kapanmasının ardından minder güreş liglerinin başlamasına az bir zaman kala güreşçilerin hazırlıkları da sürüyor. Körfez Gençlerbirliği SK güreş takımları antrenörler Veysel Şirin ve Levent Gürbüz nezaretinde haftanın 4 günü 60 sporcunun katılımıyla Körfez Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılıyor. Teknik, taktik ve kondisyon olarak çalışan Körfezli güreşçiler minik, yıldız ve gençler minder güreşçileri olarak ekipler halinde hazırlanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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