Körfez Gençlerbirliği, Gölcük Harbiş'i Yenerek 4. Sıraya Yükseldi

Kocaeli Süper Amatör Lig'de mücadele eden Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, genç kadrosuyla çıktığı 6. hafta maçında deplasmanda Gölcük Harbiş'i 2-1 mağlup etti.

Gölcük Kavaklı Stadı'nda oynanan karşılaşmada Körfez Gençlerbirliği, 15. dakikada Oğuzhan Taha Uzun'un golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Gölcük Harbiş, bu gole 20. dakikada Mustafa Taşçı ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda da üstün oynayan konuk ekip, 51. dakikada Çağrı Örgüç ile skoru 2-1'e getirdi. Maç bu sonuçla tamamlanırken, Körfez Gençlerbirliği puanını 11'e çıkararak ligde 4. sıraya yükseldi. - KOCAELİ