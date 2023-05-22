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Körfez'de 'dev adamlar' yetişiyor

Körfez'de 'dev adamlar' yetişiyor

Spor Haberleri

Körfez Belediyesi Spor Akademileri'nde basketbol eğitimi alan genç yetenekler, antrenmanlarda hünerlerini sergiliyor.

Körfez Belediyesi Spor Akademileri'nde basketbol eğitimi alan genç yetenekler, antrenmanlarda hünerlerini sergiliyor.

Körfez Belediyesi Spor Akademileri'nde binlerce çocuk ve genç spor ile buluşuyor. 15 branşta toplam 4 bin öğrencinin eğitim gördüğü Körfez'de Başkan Şener Söğüt de salonları gezdi, gençler ve çocuklarla sohbet etti. Yeniyalı Mahallesi'nde Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'na da uğrayan Başkan Söğüt, basketbol eğitimi alan gençlerle ve onları izleyen aileleri ile sohbet etti. Söğüt, "Spor akademilerimizde çocuklarımızı sporla buluşturuyor, onların gelişimine katkı sağlıyoruz. Tabii tesis altyapımızı da her geçen gün arttırıyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Körfez Belediyesi basketbol Körfez Spor Spor Haberler

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