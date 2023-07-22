Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden dört sporcu U18 Ragbi 7'li Trophy Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek
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Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden dört sporcu, U18 Ragbi 7'li Trophy Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. 21-23 Temmuz 2023 tarihleri arasında Polonya'nın Zabki şehrinde yapılacak şampiyonada Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden dört sporcu yer alacak. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Türkiye adına yarışacak olan Ceyda Güven, Tuğbanur Yavuz, Hilal Karagöz ve Sedanur Alagöz'e başarılar diledi.
Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden dört sporcu, U18 Ragbi 7'li Trophy Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
21-23 Temmuz 2023 tarihleri arasında Polonya'nın Zabki şehrinde yapılacak U18 Ragbi 7'li Trophy Avrupa Şampiyonası'nda Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden dört sporcu yer aldı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Türkiye adına yarışacak olan Ceyda Güven, Tuğbanur Yavuz, Hilal Karagöz ve Sedanur Alagöz'e başarılar diledi. - KOCAELİ