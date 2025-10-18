Haberler

Koray Palaz'dan Sert Açıklamalar: '29. Dakikadan Sonrasıyla Muhatap Değilim'

Koray Palaz'dan Sert Açıklamalar: '29. Dakikadan Sonrasıyla Muhatap Değilim'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz, Sakaryaspor'a 6-0 mağlup oldukları maç sonrası yaptığı basın toplantısında hakem yönetimi ve takımın sorunlarına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz, Sakaryaspor maçının ardından, "Her hafta benzer hikayeler yaşıyoruz. İsim değişiyor senaryo değişmiyor. 29. Dakikadan sonrasıyla ben muhatap değilim" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Sakaryaspor'a 6-0 mağlup oldu. Maç ardından basın toplantısında açıklamalarda bulanan Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz, şunları söyledi:

"Ben maçı 29. dakikaya kadar değerlendireceğim. Her hafta benzer hikayeler yaşıyoruz. İsim değişiyor senaryo değişmiyor. 29. dakikadan sonrasıyla ben muhatap değilim. Biz burada bir şehrin 85 yıllık hayalini yaşatmak için mücadele ediyoruz. Oyuncu grubum genç ancak emeğimiz karşılığında saygı istiyoruz. Oyunun kuralı neyse bu uygulansın. Yayıncı kuruluş baksın, pozisyonumuz penaltı. Maç sonunda hakem bana 'içeride anlatayım' dedi. İçeri çağırdı kapıyı kilitledi. Arkamdan bana sarı kart vermiş. Futbol kimler tarafından nasıl yönetiliyor?" - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı yeniden açılıyor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
Annesinin sevgilisinin kafasını kesti, beynini blenderda öğüttü

Korkunç olay! Annesinin sevgilisinin kafasını kesip blenderda öğüttü
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
Dini nikahlı eşi tarafından boğazından bıçaklandı!

O kentimizde dehşet! Boğazından bıçaklandı
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Jurasek'in büyük şanssızlığı: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı

Büyük şanssızlık: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı
Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor

Derbide de durdurulamadılar! Trabzon aldı başını gidiyor
Trump'ın uykularını kaçıracak protesto! Tüm ülkeye yayılıyor

Trump'ın uykularını kaçıracak protesto! Tüm ülkeye yayılıyor
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta isme son görev! Eski rol arkadaşı büyük pişmanlığını anlattı
Beşiktaş sahasında bu sezon bir ilki yaşadı evinde ilk kez kaybetti

Bu sezon bir ilk yaşandı
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Portekiz'de peçe ve burka giymek yasaklandı

Avrupa ülkesinde bu kıyafetleri giymek artık yasak! Cezası ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.