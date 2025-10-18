Koray Palaz'dan Sert Açıklamalar: '29. Dakikadan Sonrasıyla Muhatap Değilim'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz, Sakaryaspor maçının ardından, "Her hafta benzer hikayeler yaşıyoruz. İsim değişiyor senaryo değişmiyor. 29. Dakikadan sonrasıyla ben muhatap değilim" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Sakaryaspor'a 6-0 mağlup oldu. Maç ardından basın toplantısında açıklamalarda bulanan Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz, şunları söyledi:

"Ben maçı 29. dakikaya kadar değerlendireceğim. Her hafta benzer hikayeler yaşıyoruz. İsim değişiyor senaryo değişmiyor. 29. dakikadan sonrasıyla ben muhatap değilim. Biz burada bir şehrin 85 yıllık hayalini yaşatmak için mücadele ediyoruz. Oyuncu grubum genç ancak emeğimiz karşılığında saygı istiyoruz. Oyunun kuralı neyse bu uygulansın. Yayıncı kuruluş baksın, pozisyonumuz penaltı. Maç sonunda hakem bana 'içeride anlatayım' dedi. İçeri çağırdı kapıyı kilitledi. Arkamdan bana sarı kart vermiş. Futbol kimler tarafından nasıl yönetiliyor?" - ADANA