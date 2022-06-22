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Köprülere Fenerbahçe bayrakları asıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Köprülere Fenerbahçe bayrakları asıldı

ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun bayrakları İstanbul'un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine asıldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun bayrakları İstanbul'un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine asıldı.

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi final serisinde A. Efes'i 3-1 ile geçerek şampiyon olmuştu. Fenerbahçe bayrakları, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan izinle, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine, Stat Müdürlüğü tarafından asıldı.

Bayrakların köprülere asılması sırasında gerek Karayolları Genel Müdürlüğü gerekse İstanbul Emniyet Müdürlüğü Boğaziçi Köprü Koruma Şube Müdürlüğü personeli de kulüp personellerine yardımcı oldu. Bugün 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine asılan bayraklar, yarın Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de asılacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Sultan Mehmet Fenerbahçe İstanbul Spor Haberler

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