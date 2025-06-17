Köprüler sarı-lacivert renklerle ışıklandırıldı

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Köprüler sarı-lacivert renklerle ışıklandırıldı
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- Köprüler sarı-lacivert renklerle ışıklandırıldı Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın, THY EuroLeague şampiyonluğu nedeniyle İstanbul Boğazı'nda bulunan köprüler sarı-lacivertli renklerle ışıklandırıldı.

- Köprüler sarı-lacivert renklerle ışıklandırıldı

İSTANBUL - Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın, THY EuroLeague şampiyonluğu nedeniyle İstanbul Boğazı'nda bulunan köprüler sarı-lacivertli renklerle ışıklandırıldı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın, THY EuroLeague şampiyonluğu sebebiyle sarı-lacivertli bayraklar geçtiğimiz hafta 1915 Çanakkale, Osmangazi, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerine asılmıştı.

Dün akşam da 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri de sarı lacivertli renklere büründü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UZUN - Spor
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