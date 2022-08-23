Kopenhag Teknik Direktörü Thorup: Şampiyonlar Ligi'ne çok yakınız

Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde rakibi Kopenhag'ın teknik direktörü Jess Thorup ve futbolcu Zeca basın toplantısı düzenledi. Thorup, "2016 yılından beri katılamadığımız bir Şampiyonlar Ligi var. Şu anda buna çok yakınız" dedi.

Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup ve takım kaptanı Zeca, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında yarın oynanacak Trabzonspor maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Kopenhag takım kaptanı Zeca da, "Maçtan sonra dinlenmek için yeteri kadar zamanım oldu. Dinlendim ve maç için hazır olduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.