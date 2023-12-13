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Kopenhag Teknik Direktörü: Galatasaray'ı yenmek büyük bir başarı

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Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 1-0 yenerek son 16 turuna kalmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Neestrup, takımın başarısını ve gelecek hedeflerini değerlendirdi.

Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 1-0 yenerek son 16 turuna kalmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Danimarkalı teknik adam, büyük bir başarı kazandıklarını anlatarak, "Bu gece bizim için çok gurur verici. 2023 yılında iyi oynadık, iyi sonuçlara ulaştık. Bu büyük başarıyı yaşayalım diye son günleri bekliyorduk. O yüzden bizim için çok gurur verici bir gece ve yıl oldu." diye konuştu.

Neestrup, Kopenhag'ın daha önce de Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attığını belirterek, "Bugün tarihi bir sonuca ulaştık. Kopenhag, Avrupa'da daha önce de iyi performanslar gösterdi. Umarım bu performansımızı devam ettiririz. Ama daha işimiz var. Lig uzun. Şu an puan durumuna göre biraz gerideyiz ama yetişmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Takım olarak her zaman kendilerini güvendiklerini aktaran Jacob Neestrup, "Maçlara her zaman güvenle çıktık. Herkese de bu mesajı verdik. Zor olan bu gruptan çıkmak için kendimize güvenmeliydik. Bundan sonraki turlarda da aynı şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Biz iyi yoldayız ve bunu sürdürmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Jacob Neestrup bugün planladıkları savunma oyunuyla istedikleri sonuca ulaştıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Spor

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