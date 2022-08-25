Kopenhag maçının ardından

Uefa Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında Trabzonspor, Kopenhag ile sahasında 0-0 berabere kaldı. İlk karşılaşmayı deplasmanda 2-1 kaybeden Trabzonspor, bu beraberliğin ardından Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup açıklamalarda bulundu.

Sonucu ve karşılaşmayı değerlendiren Abdullah Avcı, "İlk ve ikinci maçta hem oyun olarak, hem rakip ceza sahasına fazla girme, topa fazla sahip olma ve şut sayısına bakarsak rakibe fazla pozisyon vermedik. Oyuncu grubu her iki maçta da her şeyi sonuna kadar denedi. Kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne gruplarda devam etmek istiyorduk. Zaman zaman bütün planları uygulayarak özellikle bekleri derinliğe yolladık. Kenar orta sayısı da girdiğimiz pozisyon sayısı da fazla ama girdiğin pozisyonlardan bazılarını değerlendirmen gerekiyor. Yoksa cezalandırılabiliyorsun. Rakip o anlamda iyi bir savunma verdi. Fizik kalitesi daha yüksek bir takım. Onları tebrik ediyoruz. Nem oranı çok yüksekti iki maç için de. Oyuncuların fizik kalitesine çok etki etti. Kazanabileceğimiz bir mücadeleydi ama elendik. Taraftarımız oyunun başından bir bölüme kadar çok destek verdiler. Sonrasında bazen onların da duyguları karışabiliyor. O anlamda oyuncuya da oyuna da oyunun süresine de gidişatına da biraz daha hoşgörü bekliyorum. Geldikleri ve destek oldukları için teşekkür ediyorum. Yolumuz Avrupa Ligi'nde devam edecek. Taraftarımızdan hoşgörü bekleyerek Galatasaray maçına hazırlanmak istiyoruz" dedi.

Takımdaki geleceğiyle ilgili sorulan soruyu Thorup, "Geleceğimle ilgili şüpheler olduğu konusu dün de sorulmuştu. Bugünkü maç önümüzdeki dönemdeki umutlarımı artırdı. Böyle bir turnuvada bulunmak, yarışın içinde olmak benim için önemli. Takımım bunu başardığı için çok mutluyum" şeklinde yanıtladı.