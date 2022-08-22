Kopenhag maçına Hollandalı hakem Spor Haberleri Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanşında Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanşında Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 24 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak olan karşılaşmada Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Jochem Kamphuis olacak. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor UEFA Şampiyonlar Ligi Trabzonspor Spor Haberler

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