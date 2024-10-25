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Köpeğiyle 1700 Metre Yükseklikten Yamaç Paraşütü Uçuşu Gerçekleştirdi

Köpeğiyle 1700 Metre Yükseklikten Yamaç Paraşütü Uçuşu Gerçekleştirdi
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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Uluslararası Hava Oyunları Festivali'ne katılan Yasin Oflaz, 'Badem' isimli köpeğiyle birlikte bin 700 metre yükseklikten yamaç paraşütü ile uçuş gerçekleştirdi. Uçuşu boyunca köpeğinin sakinliği ile dikkat çekti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen hava oyunları festivaline katılan Yasin Oflaz, köpeğiyle birlikte bin 700 metre yükseklikten yamaç paraşütü ile uçuş gerçekleştirdi.

Fethiye Ölüdeniz'de gerçekleştirilen 24. Uluslararası Hava Oyunları Festivali'ne katılan Manisalı öğretmen 26 yaşındaki Yasin Oflaz 'Badem' isimli köpeğiyle Babadağ'ın bin 700 metre yüksekliğindeki pistinden yamaç paraşütü ile uçuş gerçekleştirdi. Yaklaşık 5 yıldır yamaç paraşütü ile uçuşlar yapan Yasin Oflaz, 24. Uluslararası Hava Oyunları Festivali kapsamında Fethiye Ölüdeniz'e geldi. Oflaz, köpeği Badem ile uçuş yapmaya karar verdi. Oflaz teleferikle çıktığı Babadağ'ın 1700 metrelik pistinde hazırlıklarını tamamlayıp yolcu kabinine Badem'in kelepçelerini bağlayarak havalandı. Ölüdeniz'in eşsiz manzarasında 45 dakika köpeğiyle gökyüzünde uçuş yapan Oflaz, sorunsuz şekilde Belcekız Plajı'ndaki hava oyunları pistine alkışlar arasında iniş yaptı. Köpeğiyle uçuşunu yamaç paraşütü kamerasıyla görüntüleyen Oflaz, köpeğinin gökyüzündeki sakinliğine dikkat çekti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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