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Konyasporlu Uğurcan Yazğılı: '9 Kişi Kalmamıza Rağmen Galip Geldik'

Konyasporlu Uğurcan Yazğılı: '9 Kişi Kalmamıza Rağmen Galip Geldik'
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Konyaspor, 28. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Uğurcan Yazğılı, takımıyla birlikte önemli bir galibiyet aldıklarını ve mücadelelerinin arkasında durduklarını belirtti.

Konyasporlu futbolcu Uğurcan Yazğılı, Beşiktaş karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "9 kişi kalmamıza rağmen oynayan, oynamayan ve sonradan giren bütün arkadaşlarım canla başla mücadele etti" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçta tek golün sahibi olan Konyasporlu futbolcu Uğurcan Yazğılı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Önemli galibiyet aldıklarını vurgulayan Yazğılı, "9 kişi kalmamıza rağmen oynayan, oynamayan ve sonradan giren bütün arkadaşlarım canla başla mücadele etti. Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı galip geldiğimiz için tabii ki mutluyuz. 9 kişi kalmamız ister istemez bizi zorladı. Çok fazla efor sarf ettik ama burada galip geldiğimiz için mutluyuz. Taraftarlarımıza da teşekkür ederiz. 9 kişi kalmamıza rağmen arkamızda itici bir güç oldu. Milli araya girmeden kazanmak istiyorduk. Geçen haftada alt sıradaki takımların kazanmasıyla biraz stres yaşıyorduk ama burada çok şükür gelip geldik. Önümüzdeki milli arayı da en iyi şekilde değerlendirip, Gaziantep maçını da kazanıp artık rahat bir nefes almak istiyoruz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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