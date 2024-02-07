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Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

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Konyaspor, deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Teknik Direktör Fahrudin Omerovic, maç sonrası ligdeki durumlarının sıkıntılı olduğunu belirterek, tur atlamalarının önemli olduğunu ancak ligdeki performanslarının daha önemli olduğunu söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Sivasspor karşılaşmasının ardından, "Bugün oyuncular 120 dakika boyunca kendi oyun tarzımıza göre bir şey yapmaya çalışılar. Bugün tur atladık ama asıl bizim için en önemli olan lig" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Konyaspor, deplasmanda Sivasspor'u 1-0'lık skorla mağlup edip kupada çeyrek finale yükseldi.

Müsabakanın ardından değerlendirmede bulunan Teknik Direktör Fahrudin Omerovic, "Maça gelmeden önce depremin yıldönümünde hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Bizim için he maç önemli. Ligdeki durumumuz sıkıntılı. Kazanan bir takım oluşturmak istiyoruz. Bugün oyuncular 120 dakika boyunca kendi oyun tarzımıza göre bir şey yapmaya çalışılar. Bugün tur atladık ama asıl bizim için en önemli olan lig" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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