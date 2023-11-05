Konyaspor yönetimi, Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı.

Konyaspor yönetimi bu sezon kötü gidişatın sonucunda 20 Kasım Pazartesi günü Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı. Fatih Karagümrük maçının hemen ardından kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, yapmış olduğu toplantıda 20 Kasım 2023 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştır. Kamuoyuna duyurulur" denildi. - KONYA