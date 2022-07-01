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Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

AA - Muhammet Mutaf - Spor
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Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

İkinci etap kamp hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne gelen Konyaspor'lu futbolcular, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çalıştı.

Yeşil-beyazlı futbolcular, güne koşu ve ısınma ile başladı. Gruplar halinde 3'e 3 ve 4'e 4 pas çalışan futbolcular, çift kale maç yaptı.

Konyaspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanlarla çalışmalarına devam edecek.

AA / Muhammet Mutaf - Spor

Palandöken Dağı Konyaspor Erzurum Spor Haberler

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