Konyaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Konyaspor, Avusturya'nın Wiener Neustadt şehrinde yeni sezon için antrenman yapıyor. Teknik Direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenman koşu, çabukluk çalışmaları ve çift kale maç ile sona erdi.
Konyaspor, Avusturya'nın Wiener Neustadt şehrinde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, koşu ve çabukluk çalışması ile başladı. Üç grupta oynanan rondo ile devam eden idmanda iki gruba ayrılan futbolcular, savunma-hücum organizasyon ve bitiricilik çalışması yaptı. Antrenman, oynanan çift kale maçla sona erdi. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor