Konyaspor, Yasir Subaşı ile 3 yıllık imzaladı - Haberler

Konyaspor, Yasir Subaşı ile 3 yıllık imzaladı Konyaspor, sol bek oyuncusu Yasir Subaşı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Konyaspor, sol bek oyuncusu Yasir Subaşı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig'i bu sezon 3'üncü sırada bitiren Konyaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, Sakaryaspor altyapısında yetişen Yasir Subaşı'yı 3 yıllığına renklerine bağladı. Bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen Yasir Subaşı, Süper Lig'de Fenerbahçe ve Kayserispor formaları giydi. Subaşı, 2021-2022 sezonunda 15'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 18 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. Demirören Haber Ajansı / Spor Konyaspor Subaşı Spor Haberler

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