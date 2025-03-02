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Konyaspor ve Trabzonspor 48. Randevuda Karşı Karşıya

Konyaspor ve Trabzonspor 48. Randevuda Karşı Karşıya
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile 48. kez karşılaşacak. Bordo-mavililer, daha önce oynanan 47 maçta 24 galibiyetle önde bulunuyor. Konyaspor, şu anda ligde 14. sırada yer alırken, Trabzonspor 8. sırada. Maç yarın saat 16.00'da başlayacak.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında karşılaşacağı Trabzonspor ile 48. kez rakip olacak. Bordo-mavililerin 24'e 11 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, yarın saat 16.00'da Konya Büyükşehir Stadı'nda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde yeşil-beyazlılar 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle topladığı 25 puanla küme düşme hattının 2 sıra üstünde 14. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer ise 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyetle aldığı 32 puanla 8. sırada bulunuyor. Konyaspor'un küme düşme hattı ile arasında 1 puan fark bulunuyor.

Süper Lig'de 48. randevu

Konyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 47 maçta Konyaspor 11 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzonspor 24 defa rakibini mağlup etti. İkili arasındaki 12 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Söz konusu maçlarda Konyaspor 56 kez gol sevinci yaşarken, Trabzonspor 77 defa rakip fileleri havalandırdı. İki takım Konya'da 23 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor bu maçlarda 5 kez kazanırken, 8 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı. 10 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor sahasındaki maçlarda 26 kez gol atma başarısı gösterirken, Trabzonspor 28 defa gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 3-2'lik Trabzonspor'un galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

Ozan Ergün düdük çalacak

Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Murat Temel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Gültekin olacak. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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