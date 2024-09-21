Konyaspor ve Sivasspor 6. Haftada Golsüz Beraberlikle Ayrıldı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, sahasında Sivasspor'u 0-0 berabere bırakırken, ilk yarıda her iki takım da önemli pozisyonlar buldu ama gole ulaşamadı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
19. dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan ortasına iyi yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
20. dakikada Pritchard'ın pasında ceza alanı ortasında topla buluşan Emrah'ın şutunda kaleci Slowik iki hamlede topun sahibi oldu.
33. dakikada Uğur Çiftçi'nin pasında topla buluşan Charisis'in ceza alanı dışından şutunda top kaleci Slowik'de kaldı.
Hakemler: Yasin Kol, Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar
Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Ufuk Akyol, Jevtovic, N'dao, Pedrinho, Aleksic, Umut Nayir
Yedekler: Deniz Ertaş, Uğrucan Yazğılı, Yusuf Erdoğan, Prip, Keyta, Damjanovic, Oğulcan Ülgün, Adem Kabak, Melih İbrahimoğlu, Kremar
Teknik Direktör: Ali Çamdalı
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Sonko, Radakovic, Uğur Çiftçi, Charisis, Mouttoussamy, Emrah Başsan, Pritchard, Turgunboev, Rodrigues
Yedekler: Nikolic, Hamza Baltacı, Özkan Yiğiter, Menig, Camara, Bieganski, Bekir Böke, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Muhammed Kiraz
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Sarı kartlar: Pritchard (Sivasspor), Umut Nayir (Konyaspor) - KONYA