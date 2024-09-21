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Konyaspor ve Sivasspor 6. Haftada Golsüz Beraberlikle Ayrıldı

Konyaspor ve Sivasspor 6. Haftada Golsüz Beraberlikle Ayrıldı
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, sahasında Sivasspor'u 0-0 berabere bırakırken, ilk yarıda her iki takım da önemli pozisyonlar buldu ama gole ulaşamadı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

19. dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan ortasına iyi yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

20. dakikada Pritchard'ın pasında ceza alanı ortasında topla buluşan Emrah'ın şutunda kaleci Slowik iki hamlede topun sahibi oldu.

33. dakikada Uğur Çiftçi'nin pasında topla buluşan Charisis'in ceza alanı dışından şutunda top kaleci Slowik'de kaldı.

Hakemler: Yasin Kol, Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Ufuk Akyol, Jevtovic, N'dao, Pedrinho, Aleksic, Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Uğrucan Yazğılı, Yusuf Erdoğan, Prip, Keyta, Damjanovic, Oğulcan Ülgün, Adem Kabak, Melih İbrahimoğlu, Kremar

Teknik Direktör: Ali Çamdalı

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Sonko, Radakovic, Uğur Çiftçi, Charisis, Mouttoussamy, Emrah Başsan, Pritchard, Turgunboev, Rodrigues

Yedekler: Nikolic, Hamza Baltacı, Özkan Yiğiter, Menig, Camara, Bieganski, Bekir Böke, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Muhammed Kiraz

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Sarı kartlar: Pritchard (Sivasspor), Umut Nayir (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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