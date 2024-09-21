Konyaspor ve Sivasspor 0-0 Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, sahasında Sivasspor ile yapıtığı maçta golsüz berabere kaldı. İkinci yarıda her iki ekip de önemli fırsatlar yakaladı ancak topu ağlara gönderemedi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, sahasında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Charisis'in ortasında ceza alanında iyi yükselen Turgunboev'in kafa vuruşunda kaleci Slowik topu kurtardı.
58. dakikada Oğulcan'ın pasında ceza alanı içerisinde topla N'dao'nun sert vuruşunda Ali Şaşal meşin yuvarlağı kurtardı.
61. dakikada Umut Nayir'in ceza alanı içerisinde kafa ile çevirdiği topta kafayı vuran Pedrinho'nun şutunda meşin yuvarlak üstten autta çıktı.
70. dakikada Emrah Başsan'ın ceza alanı dışından vuruşunda kaleci Slowik topu kornere çeldi.
74. dakikada ceza alanı içinde Kremar'ın kafasından seken top Yusuf Erdoğan'ın önünde kaldı. Yusuf'un şutunda kaleci topu kornere çeldi.
Hakemler: Yasin Kol, Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar
Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Ufuk Akyol (Oğulcan Ülgün dk. 46), Jevtovic (Melih İbrahimoğlu dk. 86), Ndao (Kremar dk. 62), Pedrinho, Aleksic (Keyta dk. 46),Umut Nayir (Kremar dk. 62)
Yedekler: Deniz Ertaş, Uğrucan Yazğılı, Prip, Damjanovic, Adem Kabak
Teknik Direktör: Ali Çamdalı
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Sonko, Radakovic, Uğur Çiftçi, Charisis, Mouttoussamy (Ziya Erdal dk. 89), Emrah Başsan (Camara dk. 89), Pritchard (Bieganski dk. 76), Turgunboev (Bekir Böke dk. 61), Rodrigues (Menig dk. 76)
Yedekler: Nikolic, Hamza Baltacı, Özkan Yiğiter, Emirhan Başyiğit, Muhammed Kiraz
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Sarı kartlar: Pritchard, Mouttoussamy, Murat Paluli, Radakovic (Sivasspor), Umut Nayir, Oğulcan Ülgün, Boranijasevic, Yusuf Erdoğan, Melih İbrahimoğlu (Konyaspor) - KONYA