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Konyaspor ve Antalyaspor Maçının Ardından Taraftarlar Sahayı İhlal Etti

Konyaspor ve Antalyaspor Maçının Ardından Taraftarlar Sahayı İhlal Etti
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Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor'un evinde Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası taraftarlar sahaya inmeye çalıştı. Polis müdahalesiyle taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor'un, Antalyaspor ile evinde 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Konyaspor taraftarları sahaya girmeye çalıştı.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Antalyasporlu futbolcular, taraftarlarına gittiği anlarda Konyaspor taraftarı sahaya girmek istedi. Polis ekipleri de bu taraftarlara müdahale etti. Müdahale esnasında bazı taraftarlar tribündeki koltukları atarken, polis ekipleri de taraftarları stadyumdan çıkardı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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