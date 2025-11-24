Haberler

Konyaspor ve Antalyaspor Golsüz Beraberlikte İlk Yarının Kapattı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı boyunca karşılıklı ataklar sonucu gol kaydedilemedi ve devre golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

27. dakikada Enis Bardhi'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Umut Nayir'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

30. dakikada sağ kanattan Bünyamin'in ortasında ceza sahası içinde Boli'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

37. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Boli'nin pasında Van de Streek'in şutunda top üst direkten geri döndü.

38. dakikada orta sahada Melih İbrahimoğlu'nun ara pasında kaleci Abdullah ile karşı karşıya kalan Enis Bardhi'nin şutunda Abdullah topu çeldi.

43. dakikada orta alanda Boli'nin pasında ceza sahası sol çaprazdan Storm'un şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Çavuş, Ogün Kamacı

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Yhoan Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasin Subaşı, Guilherme, Melih İbrahimoğlu, Enis Bardhi, Jinho Jo, Stefanescu, Jackson Muleka, Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Calusic, İsmail Esat Buğa, Mucahit İbrahimoğlu, Melih Bostan, Kaan Akyazı, Pedrinho, Morten Bjorlo, Utku Eriş

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Ceesay, Dzhikiya, Paal, Van de Streek, Saric, Storm, Boli

Yedekler: Kağan Arıcan, Samet Karakoç, Soner Dikmen, Ballet, Gueye, Doğukan Sinik, Cvancara, Ensar Buğra Tivsiz, Giannetti, Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Erol Bulut - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
