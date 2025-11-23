Konyaspor ve Antalyaspor 29. Randevuda Karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında yarın karşılaşacak Konyaspor ile Antalyaspor, ligde 29. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda Konya ekibinin 7-5'lik galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, yarın saat 20.00'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Antalyaspor'u ağırlayacak. Ligde yeşil-beyazlılar 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak topladığı 14 puanla 9. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyetle aldığı 13 puanla 13. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligdeki 29. randevu

Konyaspor ile Antalyaspor, yarın Süper Lig tarihinde 29. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 28 maçta Konyaspor 7 kez sahadan galip ayrılırken, Antalyaspor 5 defa rakibini mağlup etti. 16 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Konya ekibi 29 kez gol sevinci yaşarken, Antalya temsilcisi 23 defa rakip fileleri havalandırdı.

Oğuzhan Aksu düdük çalacak

Konyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Ogün Kamacı yapacak. Alpaslan Şen ise karşılaşmanın 4. hakemi olarak görev alacak. - KONYA