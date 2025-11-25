Konyaspor ve Antalyaspor 0-0 Berabere Kaldı
Süper Lig'in 13. haftasında Tümosan Konyaspor, sahasında Hesap.Com Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta gol sesi çıkmadı.
(ANKARA) - Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Tümosan Konyaspor ile Hesap.Com Antalyaspor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetti.
Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve Konyaspor sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Kaynak: ANKA / Spor