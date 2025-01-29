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Konyaspor'un Ufuk Akyol'u Esenler Erokspor'a Kiraladı

Konyaspor'un Ufuk Akyol'u Esenler Erokspor'a Kiraladı
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Konyaspor, yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Ufuk Akyol'u sezon sonuna kadar Esenler Erokspor'a kiraladığını açıkladı. Akyol, Süper Lig'de 6, kupada ise 3 maçta forma giymişti.

Konyaspor'a yaz transfer sezonuna katılan Ufuk Akyol, sezon sonuna kadar Esenler Erokspor'a kiralandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede yaz transfer sezonunda takıma katılan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Ufuk Akyol, sezon sonuna dek Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'a kiralandı.

Bu sezon Süper Lig'de 6 maçta forma giyen Ufuk Akyol, kupada ise 3 maçta süre aldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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