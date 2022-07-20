Konyaspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi BATE Borisov Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Belarus temsilcisi BATE Borisov'a konuk olacağı karşılaşmayla Avrupa kupalarında 13. kez sahaya çıkacak. Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Belarus temsilcisi BATE Borisov'a konuk olacağı karşılaşmayla Avrupa kupalarında 13. kez sahaya çıkacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan Gustavo Fernandes Correia yönetecek. Mücadele, A Spor'dan naklen yayımlanacak. Yeşil-beyazlı ekip, bugüne dek yaptığı 12 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 6 golle rakip fileleri havalandıran Konyaspor, kalesinde 18 gole engel olamadı. Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda BATE Borisov takımıyla yapacağı iki maçı da Konya'da oynayacak. Yarın yapılacak ilk maç, seyircisiz oynanacak. Rövanş ise 28 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Yeşil-beyazlı ekip, 2. eleme turunda Belarus'un BATE Borisov takımını geçerse, 3. eleme turunda Koper (Slovenya)-Vaduz (Lihtenştayn) eşleşmesini geçen tarafla maça çıkacak. AA / Basir Gülüm - Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi Konyaspor Belarus Konya Spor Haberler

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