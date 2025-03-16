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Konyaspor'un Genç Kalecisi Deniz Ertaş: "3 Puan Aldığımız İçin Çok Mutluyuz"

Konyaspor'un Genç Kalecisi Deniz Ertaş:
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Konyaspor, Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Genç kaleci Deniz Ertaş, galibiyetin ardından yaptğı açıklamada, milli aradan sonra önemli bir maçları olduğunu ve 3 puan alma hedefinde olduklarını belirtti.

Konyaspor'un genç kalecisi Deniz Ertaş, Beşiktaş'a karşı aldıkları galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, "3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Milli aradan sonra da çok önemli bir maçımız var. O maçtan da 3 puan ile dönüp ligdeki iyi gidişatı devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor, sahasında mücadele ettiği Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Maçta önemli kurtarışlara imza atan Konyaspor'un genç kalecisi Deniz Ertaş, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Haftanın başından beri hocamızın bize 8 kişi de, kalsak 9 kişi de kalsak 3 puan alacağımızı inandırdı. 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Milli aradan sonra da çok önemli bir maçımız var. O maçtan da 3 puan ile dönüp ligdeki iyi gidişatı devam ettirmek istiyoruz. Ben genç oyuncuyum, bulduğum bütün fırsatları iyi değerlendirmek istiyorum. Takımıma ne kadar fayda verebiliyorsam o kadar mutluluk verici. İnşallah da performansım yükselerek de devam eder" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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