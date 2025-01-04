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Konyaspor'un Forveti Blaz Kramer, 13 Maç Sonra Gol Attı

Konyaspor'un Forveti Blaz Kramer, 13 Maç Sonra Gol Attı
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Konyaspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı forvet Blaz Kramer, Alanyaspor ile oynanan maçta 90+6. dakikada attığı golle ligdeki ilk gol sevincini yaşadı. Ancak Konyaspor, mücadeleyi 2-1 kaybetti.

Konyaspor'a yaz transfer sezonunda katılan forvet oyuncusu Blaz Kramer, ligde 13 maç sonra ilk kez gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılasan Konyaspor mücadeleden 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın 76. dakikasında Pedrihno'nun yerine maça dahil olan Blaz Kramer, 90+6. dakikada Yusuf Erdoğan'ın asistinde golü buldu. Kramer, bu golle yeşil-beyazlı forma ile ligde çıktığı 13 maçta ilk kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmada 90 dakika forma giyen Umut Nayir ise skora katkı sağlayamadı. Umut, en son golünü ligin 1. haftasında deplasmanda karşılaştıkları ve 3-2'lik skorla galip geldikleri Kasımpaşa maçında atmıştı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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