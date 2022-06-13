Konyaspor'un eski oyuncusu Marin Anicic, Bosna Hersek Futbol Ligi'ne döndü - Haberler

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Konyaspor'un eski oyuncusu Marin Anicic, Bosna Hersek Futbol Ligi'ne döndü

AA - Ahmet Nurduhan - Spor
Konyaspor'un eski oyuncusu Marin Anicic, Bosna Hersek Futbol Ligi'ne döndü

Konyaspor'un eski oyuncusu Marin Anicic, Bosna Hersek'in Saraybosna Futbol Kulübü ile anlaştı.

Konyaspor'un eski oyuncusu Marin Anicic, Bosna Hersek'in Saraybosna Futbol Kulübü ile anlaştı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 sezon Konyaspor'da oynayan 1989 doğumlu Bosna Hersekli oyuncu Anicic, 8 yıl yurt dışı deneyimi sonrası tekrar ülkesinde top oynayacak.

Profesyonel kariyerine 2007'de Zrinjski Mostar Kulübünde başlayan Anicic'in Saraybosna Futbol Kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı ve gerekli görülmesi durumunda sözleşmenin bir yıl daha uzatılacağı kaydedildi.

AA / Ahmet Nurduhan - Spor

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