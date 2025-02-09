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Konyaspor'un Düşüşü Devam Ediyor: Son 8 Maçta Galibiyet Yüzde 12

Konyaspor'un Düşüşü Devam Ediyor: Son 8 Maçta Galibiyet Yüzde 12
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'de ligde son 8 maçında sadece 1 galibiyet elde ederken, bu süreçte kalesinde 14 gol gördü. Takım, toplamda 22 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak hayal kırıklığı yarattı.

Konyaspor, ligde son 8 lig maçında 1 kez galip ayrılırken, bu süreçte maçların tamamında kalesinde gole gördü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, ligde çıktığı 22 maçta 6 galibiyet 6 beraberlik 10 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda 29 kez gol sevinci yaşayan Konya ekibi kalesinde 36 gol görürken sadece 4 maçını gol yemeden tamamladı. Ligde çıktığı son 8 lig maçında da kalesini gole kapatamayan yeşil-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda 14 gol gördü. Konya ekibi, 8 lig maçında sadece Bodrumspor'a karşı 3-1 galibiyet gelebilirken diğer maçlarda 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Ziraat Türkiye Kupasında ise Konyaspor, çıktığı 5 maçta kalesinde sadece 1 gol görürken, 18 kez gol sevinci yaşadı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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