Konyaspor'un 100. yıl kutlamaları Haluk Levent konseriyle son buldu Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un 10 gündür devam eden 100'üncü yıl kutlamaları Haluk Levent konseriyle sona erdi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un 10 gündür devam eden 100'üncü yıl kutlamaları Haluk Levent konseriyle sona erdi. Toplam 27 konserin düzenlendiği kutlamaların son gününde, sanatçı Ceza ve Haluk Levent sahne aldı. Konsere gelen çok sayıda izleyici, sanatçıların seslendirdiği şarkılara eşlik ederek eğlendi. Kutlamalar kapsamında düzenlenen festivalde, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nun içinde ve dışında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Işık, lazer ve görsel şovların düzenlendiği festivalde, stadyum dışına kurulan yaklaşık 300 stantta vatandaşlar yöresel yemekleri tatma imkanı buldu. AA / Taner Aydın - Spor Haluk Levent Konyaspor Spor Haberler

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