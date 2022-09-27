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Konyaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Konyaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Ümraniyespor'u ağırlayacak olan Konyaspor, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Ümraniyespor'u ağırlayacak olan Konyaspor, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman denge ve stabilizasyon çalışmaları ile başladı. İdman daha sonra dar alanda oyun ile devam etti. Futbolcular, dayanıklılık koşusu ile antrenmanı tamamladı.

Çalışmalarda ülkelerinin milli takımlarında bulunan futbolcular yer almadı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İlhan Palut Konyaspor Spor Haberler

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