Konyaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına devam ediyor Spor Haberleri Konyaspor, Spor Toto Süper Lig 8. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Konyaspor, Spor Toto Süper Lig 8. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koordinasyonlu ısınma ile başladı. İdman, daha sonra dayanıklılık koşusu ile devam etti. Futbolcular, çalışmaları rondo oyun ile tamamladı. Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan futbolcular katılmadı. Yeşil-beyazlılar hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - KONYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor İlhan Palut Konyaspor Spor Haberler

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