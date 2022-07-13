Konyaspor üçüncü etap kamp çalışmalarını sürdürdü Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı takım, yeni sezon çalışmalarını Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde sürdürdü. Üçüncü etap kamp çalışmaları kapsamında teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki idman, koşu ve topla ısınma çalışmalarıyla başladı. Futbolcuların dar alanda oyun, pas ve top kapma teknikleri çalıştığı antrenman, çift kale maçla tamamlandı. AA / Serhat Çetinkaya - Spor Konyaspor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Konyaspor üçüncü etap kamp çalışmalarını sürdürdü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.