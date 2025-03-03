Konyaspor-Trabzonspor Maçında Kavga: Yedek Kulüpleri de Karıştı

Konyaspor- Trabzonspor maçının uzatma dakikalarında çıkan kavgada yedek kulüpleri de dahil oldu.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor sahasında Trabzonspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın uzatma dakikalarında Konyasporlu Uğurcan Yazğılı ile Trabzonsporlu Serdar Saatçi arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmaya diğer oyuncuların da dahil olması üzerine sahaya yedek kulüpleri de girdi. Mücadele kısa süre dururken yeşil-beyazlı ekipte Uğurcan Yazğılı, Keyta; bordo-mavili ekipte ise Serdar Saatçi ve Cihan Çanak sarı kart gördü. - KONYA