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Konyaspor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirildi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Ali Çamdalı yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Sivasspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcuların, yenileme çalışması ile antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcuların ise topla oyun ve HIIT koşularıyla devam eden idman çift kale maç ile sonlandırdı.

Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına salı gün gerçekleştireceği antrenman ile devam edecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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