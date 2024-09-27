Konyaspor, Trabzonspor Maçı İçin Trabzon'a Gitti
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı için sabah saatlerinde Trabzon'a hareket etti. Takım, maç öncesi son antrenmanını Trabzon'da gerçekleştirecek.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı için Trabzon'a gitti.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor, 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlılar, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman sonrası Trabzon'a gitti.
Konyaspor, yarın Trabzon'da son antrenmanını yaparak maç saatini bekleyecek. - KONYA