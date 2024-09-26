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Konyaspor, Trabzonspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Konyaspor, Trabzonspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Trabzonspor ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, güçlü bir rakip ile zor bir karşılaşma beklediklerini ifade etti. Ekip, antrenmanlarını taktiksel çalışmalarla devam ettiriyor.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, "Önümüzde çok önemli bir Trabzon maçı var. Çok güçlü bir takıma karşı ve yeni bir teknik direktör olan Şenol Hoca'ya karşı zor bir maç bizi bekliyor" dedi.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken 5'e 2 ile devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, idmanı taktik çalışma ile tamamladı.

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, "Önümüzde çok önemli bir Trabzon maçı var. Çok güçlü bir takıma karşı ve yeni bir teknik direktör olan Şenol Hoca'ya karşı zor bir maç bizi bekliyor. Trabzonspor bu maçı çıkış maçı olarak görüyor. Yani bizim de aslında baktığınızda deplasman karnemiz fena gibi görünmüyor. Bodrumspor maçını yol kazası olarak varsayabilirsek 3 maçta alınan 2 galibiyet var. Bu taraftan bizim için olumlu gibi görünüyor ama dediğim gibi Trabzonspor da çıkış maçı olarak görüyor. En iyi şekilde hazırlanıp hem güçlü yanlarını hem zayıf yanlarını analiz edip futbolcu arkadaşlara aktarmaya çalışıyoruz. Umarım oradan da boş dönmeyip Eyüpspor maçıyla da iç saha şanssızlığımızı kırar, yolumuza devam ederiz inşallah" şeklinde konuştu.

Yeşil-beyazlı ekibe transfer döneminin son günlerinde katılan Hamidou Keyta ise, "Trabzonspor hazırlıklarımız devam ediyor. Az önce yaptığımız video analizinden sonra şu anda idmanımızı yapacağız. İnşallah 3 puanla dönen taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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