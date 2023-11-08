Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde Kayacık Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Topla oyun ve savunma-hücum organizasyon çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile tamamlandı.

Konya'daki hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar yarın sabah Trabzon'a hareket edecek. - KONYA