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Konyaspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Konyaspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'a konuk olacağı maç için antrenman gerçekleştirdi. Teknik Direktör Ali Çamdalı yönetimindeki antrenmanda ısınma, pas çalışması, çabukluk ve gol çalışmaları yapıldı.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ali Çamdalı yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Çabukluk ve gol çalışması ile devam eden idman, taktik oyun ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın Trabzon'a giderek maçın son hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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