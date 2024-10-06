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Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak: 'Oyuncularımızın Emekleri Üst Seviyeydi'

Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak: 'Oyuncularımızın Emekleri Üst Seviyeydi'
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Teknik sorumlu Fatih Serkan Albayrak, oyuncularının performansını övdü ve maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, Eyüpspor'u 2-1'lik skorla mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularımızı tebrik ediyorum, sarf ettikleri emek üst seviyeydi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor, sahasında Eyüpspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, "Rakibimizin nasıl oynayacağını biliyorduk. Onları daha analiz etmek için hafta başından Eyüpspor'un bütün karşılaşmalarını izledik. Bireysel oyuncu analizlerine artı olarak oyun felsefelerini üzerine çalıştık. Bunun üzerine de hafta başından beri biz nasıl oynarız ve galibi gelebiliriz bunun planını yaptık. Tahmin ettiğimiz gibi oldu. Daha çok top Eyüpspor'dayken oyunu domine eden, bölgeler arası geçişleri bilinçli bir şekilde, boş oyuncuyu kolay bir şekilde yapan bir takıma karşı oynadık. Fakat rakibin yapacağı hatalardan geçişlerle birlikte öndeki hızlı ve çabuk oyuncular ile birlikte sonuca gitmek istedik. Maçtan önce de planımız aslında buydu. Maçın içerisinde ilk yarıda bazı geçişlerle pozisyonlar bulduk ama rakibi durdurmakta da zorlandık. İkinci yarıda yenik duruma düştük ancak oyunumuzdan kopmadık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum, sarf ettikleri emek üst seviyeydi" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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